Гончаров: какие разговоры о непопадании в плей-офф, если «СЮ» на пятом месте?

Защитник «Салавата Юлаева»поделился мнением о предстоящих играх с «армейскими» клубами.«Подходим к матчам с „армейскими“ клубами в рабочем, нормальном настроении. Готовимся к играм. Я прессу не читаю, не знаю о слухах. Приезжают два лидера, я считаю, что будет интересный хоккей.«Салават» впервые может не попасть в плей-офф КХЛ? Да ещё четыре игры. Мы всё делаем, чтобы попасть в восьмёрку. И вообще, мы сейчас на пятом месте. Какие разговоры о непопадании? Если вы в нас не верите, то, какие разговоры тут могут быть? Мы работаем, готовимся», – цитирует Гончарова «Спорт Бизнес Online».