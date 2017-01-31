Детский тренер Шипачёва: Вадиму отдавать пасы нравилось больше, чем забивать

Детский тренер, работавший св Череповце, поделился воспоминаниями об игре нападающего под своим началом.«Я не сторонник больших физических нагрузок в детском хоккее. Мне больше импонируют фантазёры и игровики. Не те, которые пашут и ломят, а те, которые играют. Которые хитренькие, умненькие. Моё кредо такое – физику можно нарастить, а хоккеисты с игровым мышлением – особая категория. И Вадик Шипачёв относился к ней в полной мере. Голова у него всегда была по-хоккейному светлая. Мы ведь на тренировках не только в хоккей играли. Он и в баскетболе или хоккее с мячом был самый хитренький.Вадик всегда любил и умел делать передачи, с самых ранних лет. Поначалу ведь он был защитником, и не из худших. Но потом я всмотрелся внимательнее в его игру и в статистику и понял – этот парень рождён для атаки. Статистика была поразительная – по набранным очкам он всегда был в тройке самых результативных, превосходя многих нападающих. А по передачам вообще был лучшим, отдавал как три нападающих. Он получал удовольствие, когда его передача обманывала соперников и позволяла партнёрам забивать голы. Вероятно, это нравилось ему больше, чем забивать самому. А может быть, он обо всём этом не задумывался, играл по наитию», — цитирует Дубровина пресс-служба КХЛ.