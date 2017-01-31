Коллинз: Тейлор провёл великолепный матч

Нападающий «Куньлунь Ред Стар»высоко оценил игру вратаря «Сибири», который в домашнем матче с китайским клубом оформил шестой «сухарь» в сезоне (1:0).«Мы получили слишком много штрафа, для такой плотной и упорной игры это недопустимо. Один гол, забитый «Сибирью» в большинстве, всё решил. Считаю, мы действовали неплохо, но немного не повезло. Нужно забыть этот матч и двигаться дальше. Почему не удалось пробить Тейлора? Это хороший вратарь, который запомнился нам ещё по игре в Шанхае. Мы старались создать трафик на пятачке, играть на отскоках и подправлениях, но он выдал великолепную игру.Что касается борьбы за место в плей-офф, то мне кажется, что она будет идти до самого последнего матча регулярного чемпионата. У «Куньлуня» не так много опыта, но мы всерьёз нацелены на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Последние пять матчей будут решающими, мы готовы провести их с максимальной отдачей. Конечно, Китай пока что находится в начале хоккейного пути, но китайские болельщики узнают об этой игре всё больше. Я надеюсь, что когда-нибудь в Китае будут болеть так же здорово, как в Новосибирске», — передаёт слова Коллинза корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.