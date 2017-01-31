Емец: в концовке основного времени было чувство, что «Кузня» отыграется

«Хорошо, что выиграли, нам нужна была эта победа. Заключительные домашние игры в этом сезоне, хотелось порадовать болельщиков. Шансы на победу были равные, обе команды могли выиграть. Хорошо, что нам удалось вырвать в конце победу. В концовке основного времени было чувство, что сейчас отыграемся. Шайба удачно отскочила на меня, и я забил. Во время тайм-аута тренеры просили больше бросать, чтобы были какие-то шансы забить. В серии буллитов доверили выполнить бросок, вышел и забил. Дал команде шанс. Оба голкипера хорошо играли, но, раз мы выиграли, наш вратарь сыграл лучше», — цитирует Емеца пресс-служба клуба.
Видео интервью Земценко и Емеца также можно посмотреть здесь.