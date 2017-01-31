«Ак Барс» разгромно проиграл «Нефтехимику», пропустив восемь шайб

В первом периоде команды обменялись быстрыми шайбами. Рикард Йюнге открыл счёт на третьей минуте, а вскоре Андрей Чибисов его сравнял. Второй период хозяева выиграли со счётом 6:1. В составе команды Андрея Назарова голами отметились Джефф Кинрейд, Павел Порядин, Андрей Первышин, Дэн Секстон и Андрей Сергеев, оформивший дубль. Гол казанцев на счету Фёдора Малыхина. Окочательный счёт установил Максим Березин в третьем периоде — 8:2.
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