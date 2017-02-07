Результаты игрового дня МХЛ

«Кузнецкие Медведи» на домашнем льду разгромили «Алтай» со счётом 10:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2017, понедельник. 13:00 МСК
Новокузнецк
10 : 2 3:1, 3:0, 4:1
Усть-Каменогорск
1:0 – Караваев (Пархоменко) – 06:11 (5x5), 2:0 – Пархоменко (Караваев) – 13:36 (5x4), 2:1 – Кокшаров – 14:27 (5x5), 3:1 – Богданов (Зиновьев, Загинайко) – 17:25 (5x5), 4:1 – Емец (Малетин, Шевченко) – 24:45 (5x5), 5:1 – Ситников (Рубан) – 26:29 (5x5), 6:1 – Емец (Фаткуллин, Шевченко) – 38:17 (5x5), 7:1 – Рубан (Уткин, Котов) – 51:05 (5x5), 8:1 – Щукин (Малетин, Фаткуллин) – 51:30 (5x5), 9:1 – Лудцев (Михайлов, Караваев) – 53:39 (5x4), 10:1 – Богданов (Зиновьев, Загинайко) – 58:20 (5x4), 10:2 – Назаренко – 59:01 (5x5)
«Сибирские Снайперы» в Новосибирске одолели «Снежных Барсов» со счётом 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2017, понедельник. 14:30 МСК
Новосибирская область
2 : 1 2:0, 0:1, 0:0
Астана
1:0 – Назаров (Лапин, Локтев) – 02:51 (5x5), 2:0 – Локтев (Бахтин, Назаров) – 06:24 (5x4), 2:1 – Локтев (Мусабаев, Ананичев) – 24:37 (5x5)
«Мамонты Югры» одержали гостевую победу над «Ирбисом» — 6:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2017, понедельник. 17:00 МСК
Казань
4 : 6 1:2, 2:4, 1:0
Ханты-Мансийск
0:1 – Дроздецких (Кафеев) – 04:46 (4x5), 1:1 – Кара (Саттаров) – 15:20 (5x5), 1:2 – Гапонов (Латышевич) – 19:57 (5x4), 2:2 – Сошнин (Расулов) – 20:43 (5x5), 3:2 – Баин (Саттаров, Ахметгалиев) – 22:40 (5x5), 3:3 – Дроздецких (Кафеев) – 27:57 (5x4), 3:4 – Уфимцев (Беляев) – 30:08 (5x4), 3:5 – Латышевич (Гапонов) – 31:51 (5x4), 3:6 – Кожевников – 37:57 (5x5), 4:6 – Ахметгалиев – 54:15 (5x5)
«Ладья» в Тольятти потерпела поражение от «Тюменского Легиона» со счётом 2:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2017, понедельник. 17:30 МСК
Тольятти
2 : 5 1:1, 0:2, 1:2
Тюмень
0:1 – Тимофеев (Первушин) – 15:24 (5x5), 1:1 – Грошев (Калинин, Моренец) – 16:41 (5x4), 1:2 – Баранцев (Первушин, Тимофеев) – 32:22 (5x4), 1:3 – Волков (Плетников) – 36:21 (5x5), 2:3 – Грошев (Рябоконов, Сулейманов) – 45:29 (5x5), 2:4 – Плетников (Ушаков) – 46:33 (5x5), 2:5 – Филиппов (Плёнкин) – 59:52 (5x5)
МХК «Спартак» в гостях переиграл «Чайку» — 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2017, понедельник. 18:00 МСК
Нижний Новгород
3 : 5 1:0, 2:1, 0:4
Москва
1:0 – Есаян (Комаров) – 14:15 (5x4), 2:0 – Есаян – 26:25 (5x5), 3:0 – Клопов (Есаян, Коломаров) – 33:35 (5x5), 3:1 – Гусев (Кляузов, Цыплаков) – 34:59 (5x5), 3:2 – Кляузов (Цыплаков) – 40:53 (5x5), 3:3 – Шалагин (Авксентьев, Платонов) – 52:35 (5x5), 3:4 – Ли (Первов) – 53:20 (5x5), 3:5 – Гусев (Кляузов) – 53:34 (5x5)
ХК МВД в Балашихе взял верх над «Русскими Витязями» со счётом 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2017, понедельник. 19:00 МСК
Балашиха
4 : 2 2:0, 1:1, 1:1
Чехов
1:0 – Бешаров (Александров, Широченко) – 03:39 (5x4), 2:0 – Егоров (Толпегин) – 04:29 (5x4), 3:0 – Александров (Бешаров, Липанов) – 33:42 (5x4), 3:1 – Хусаинов (Пенышкин, Моисеев) – 36:01 (5x5), 4:1 – Толпегин (Чувилов, Гусынин) – 51:06 (5x4), 4:2 – Горохов (Кожемякин, Краснов) – 57:51 (5x5)