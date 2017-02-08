Белов: Копейкин — сильнейший буллитёр «Витязя», я думал, он по-другому исполнит

Главный тренер «Витязя»подвёл итоги матча с минским «Динамо» (3:4 Б).«Игра интересная очень получилась, эмоциональная. Все голы были забиты в неравных составах. Я командой своей доволен. Игра непросто складывалась сегодня. Мы уступали 0:2 после первого периода, но отыгрались и потерпели поражение только по буллитам. Жалко, конечно, могли и два очка взять. Но победные серии имеют свойство когда-то заканчиваться. Мы с хорошим настроением летим домой. Впереди три домашние игры. Постараемся к ним подготовиться должным образом.Копейкин у нас в буллитах сильнейший игрок. У него довольно широкий арсенал. Думал, что он по-другому немножко исполнит, но не получилось. Однако сейчас задним числом можно сказать, что надо было попробовать какой-то другой вариант. Это всегда так: задним числом мы умнее.Наши шансы на выход в плей-офф 50 на 50? В таблицу посмотрите и увидите. Всё в наших руках. Это вопрос к экспертам. У нас впереди три домашних игры, надо максимум брать», — цитирует Белова пресс-служба «Динамо».