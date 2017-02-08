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Сеничев: пытаемся выжать максимум из штаба Гатиятулина, они – из игроков

8 февраля 2017, среда. 10:24. Хоккей
Директор «Трактора» Иван Сеничев рассказал о текущем положении дел в клубе. Челябинская команда борется за попадание в топ-4 Восточной конференции КХЛ.

«Мы середняки – по всем показателям, особенно финансовым. Если система работает как часы, то есть и результат. От президента клуба до заливщиков льда – все у нас в клубе заточены на результат. Что, конечно, радует. Наша вертикаль начинается: из меня и других руководителей выжимает максимум в нашей работе президент клуба и губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский. Мы пытаемся выжать максимум из тренерского штаба Анвара Гатиятулина, они – из игроков. До последней капли.

Гатиятулин – один из двух самых молодых тренеров в КХЛ. Он работает на своё имя. Чтобы через два-три года имя начало работать на него. На мой взгляд, после двух-трёх лет он и может показать, что состоялся, как личность и тренер. Мы же всем клубом ему в этом помогаем. У клуба действительно нет главного кубка. Но и медали, я считаю, хороший результат. Как бронзовые, так и серебряные. Плюс у клуба есть кубок континента, другие трофеи. Мы все реалисты, все понимаем, что в этом вопросе многое решают финансовые возможности организации.

От команд ВХЛ и МХЛ нам нужны результаты, желательно в виде медалей, но главная их задача – растить кадры для главной команды, для «Трактора». Как известно, самое эффективное вложение – вложение в человеческий капитал. В этом году все службы, связанные с околохоккеем, поработали хорошо. Мы играем 70-й сезон в истории, это накладывает огромную ответственность на всех. У нас были определённые задачи в связи с этим, определённые цели. Считаю, что мы их добились.

Впереди самое главное в сезоне – плей-офф. Следующий сезон – сезон 70-го дня рождения «Трактора». И он будет ещё круче, в том числе в информационном поле. Уверен в этом. На Востоке очень интригующая концовка: на кого мы попадаем — большой вопрос», — цитирует Сеничева AllHockey.Ru.
Источник: AllHockey.Ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Трактор Анвар Гатиятулин Иван Сеничев
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8 февраля 2017, среда
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