Сеничев: пытаемся выжать максимум из штаба Гатиятулина, они – из игроков

Директор «Трактора»рассказал о текущем положении дел в клубе. Челябинская команда борется за попадание в топ-4 Восточной конференции КХЛ.«Мы середняки – по всем показателям, особенно финансовым. Если система работает как часы, то есть и результат. От президента клуба до заливщиков льда – все у нас в клубе заточены на результат. Что, конечно, радует. Наша вертикаль начинается: из меня и других руководителей выжимает максимум в нашей работе президент клуба и губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский. Мы пытаемся выжать максимум из тренерского штаба Анвара Гатиятулина, они – из игроков. До последней капли.Гатиятулин – один из двух самых молодых тренеров в КХЛ. Он работает на своё имя. Чтобы через два-три года имя начало работать на него. На мой взгляд, после двух-трёх лет он и может показать, что состоялся, как личность и тренер. Мы же всем клубом ему в этом помогаем. У клуба действительно нет главного кубка. Но и медали, я считаю, хороший результат. Как бронзовые, так и серебряные. Плюс у клуба есть кубок континента, другие трофеи. Мы все реалисты, все понимаем, что в этом вопросе многое решают финансовые возможности организации.От команд ВХЛ и МХЛ нам нужны результаты, желательно в виде медалей, но главная их задача – растить кадры для главной команды, для «Трактора». Как известно, самое эффективное вложение – вложение в человеческий капитал. В этом году все службы, связанные с околохоккеем, поработали хорошо. Мы играем 70-й сезон в истории, это накладывает огромную ответственность на всех. У нас были определённые задачи в связи с этим, определённые цели. Считаю, что мы их добились.Впереди самое главное в сезоне – плей-офф. Следующий сезон – сезон 70-го дня рождения «Трактора». И он будет ещё круче, в том числе в информационном поле. Уверен в этом. На Востоке очень интригующая концовка: на кого мы попадаем — большой вопрос», — цитирует Сеничева AllHockey.Ru.