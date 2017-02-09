Кенневилль: надо было обыграть «Миннесоту», чтобы не отпускать её далеко от себя

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» со счётом 4:3 ОТ.«Это была важная победа. Нам надо было выигрывать, чтобы не отпускать далеко „Миннесоту“, занимающую первое место в нашем дивизионе. Мы сделали очень много правильных вещей, а также хорошо начали матч. Обидно пропустить третью шайбу в самом конце, но самое главное, что мы заработали два очка.Думаю, игра всех наших звеньев заметно улучшилась в этом выезде и в последний месяц. Мы больше времени проводим в чужой зоне, больше владеем шайбой. Нам по-прежнему не хватает дисциплины, мы пропускаем много контратак, но движемся к тому, чтобы исключить это», — приводятся слова Кенневилля на официальном сайте НХЛ.