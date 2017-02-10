Кросби: очки сами о себе позаботятся, чем скорее наберу 1000-е, тем лучше

Капитан «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал тот факт, что ему не удалось набрать 1000-е очко в карьере в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (4:1). До достижения этой отметки канадцу осталось набрать 2 очка.«Очки сами о себе позаботятся. Я был бы счастлив, если бы это удалось сегодня. Если честно, чем скорее, тем лучше, тогда мне не придётся больше отвечать на вопросы об этом. Надеюсь, я решу эту задачу как можно быстрее», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.