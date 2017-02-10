Защитник «Югры» Ибрагимов подпишет контракт с одним из клубов Европы

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Югры»в ближайшее время подпишет контракт с одним из клубов Европы.Текущий сезон 30-летний Ибрагимов начинал в ХК «Сочи», за который провёл восемь игр, а затем перешёл в «Югру», в составе которой сыграл 13 матчей. Всего за сезон защитник набрал 3(0+3) очка при показателе полезности "-1".В КХЛ он также выступал за магнитогорский «Металлург», «Сибирь» и «Амур», набрав в общей сложности 87 (23+64) очков в 414 матчах при показателе полезности "+33".