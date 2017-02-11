Тренер «Питтсбурга»: не знаю, можно ли стать ещё лучше, чем Кросби

Помощник главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Рик Токкет считает капитана команды, который находится в двух шагах от отметки в 1000 набранных очков за карьеру, профессионалом высочайшего уровня. В настоящее время на счету 29-летнего Кросби 998 очков.«Если посмотреть на общую тенденцию, то к этому возрасту хоккеисты уже миновали пик в карьере и начинают сдавать. В случае с Кросби я не вижу никаких признаков спада. Он по-прежнему на подъёме. Он стал мудрее. Он повзрослел, и это добавилось к его потрясающему пониманию игры. Я не знаю, можно ли стать ещё лучше, но вектор его развития по-прежнему направлен вверх.Если он два раза промахнётся по пустым воротам, то на следующий день он выйдет на тренировку на 50 минут раньше и будет бросать по воротам 100 раз. Это достойно уважения», — приводит слова Токкета русская версия официального сайта НХЛ.