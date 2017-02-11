«Ак Барс» не рекомендовал болельщикам ехать на матч в Уфу с «Салаватом»

Руководство «Ак Барса» отказалось от организации выезда болельщиков команды в Уфу на матч регулярного чемпионата с «Салаватом Юлаевым», который состоится 14 февраля, сообщает «Спорт Бизнес Online».Также в клубе рекомендовали фанатам не ехать в столицу Башкортостана в составе неорганизованных групп.Причиной этому послужило два фактора: инцидент на последнем матче команд в Казани, когда избили болельщика «Салавата», сидевшего рядом с сектором «барсов», и информация, что 14 февраля фанаты футбольной «Уфы» намерены встретить казанских болельщиков.