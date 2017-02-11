Батыршин: матч с «Салаватом» будет для «Ак Барса» рядовым

Защитник «Ак Барса»поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым», который состоится 14 февраля.«Все в рабочем порядке. Отдохнули, перевели дух. Подготовка к плей-офф идёт полным ходом, так что всё по плану. Матч с „Салаватом Юлаевым“ будет для нас рядовым. Да, это дерби, но у нас другая задача — надо подготовиться к плей-офф, чтобы мы были готовы к первому матчу. Это последние игры, где мы можем отточить какие-то шероховатости и набраться уверенности перед решающими матчами сезона», — приводит слова Батыршина официальный сайт команды.