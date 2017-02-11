Билялетдинов: у «Ак Барса» в подкорке сидит, что в таблице место не изменится

Главный тренер «Ак Барса»поделился мнением о приглашениив сборную России.«Это неплохо, что Дамира пригласили в сборную. Пусть это будет Евротур пока, но шаг сделан. Рад за него и не только за него — за всех наших ребят, которые сыграли за сборную.В последних матчах у нас была проблема с мотивацией? Ребята готовились. Всегда говорил, что мы с уважением относимся к нашим соперникам. В подготовке не было проблем. Была другая проблема. Ребята это понимают, мы вместе работаем. В любом случае в подкорке сидит, что мы уже ни вверх, ни вниз не переместимся, но ребята работают и стараются», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».