«Вашингтон» одолел «Анахайм», Овечкин отдал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду переиграл «Анахайм Дакс» со счётом 6:4.В первом периоде ворота гостей поразили Ти Джей Оши, Никлас Бекстрём (с передачи Александра Овечкина) и Том Уилсон. В середине второй трети команды обменялись голами в исполнении Якоба Сильверберга и Даниэля Винника, после чего «Дакс» сумели восстановить равновесие — отличились Хампус Линдхольм, Райан Кеслер и Райан Гецлаф.На 58-й минуте Зак Сэнфорд вернул лидерство «Кэпиталз», а Маркус Юханссон за 13 секунд до финальной сирены установил окончательный результат.