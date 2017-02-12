Санников: одного чемпионата мира мне мало

Нападающий «Сибири» и сборной Россииподелился впечатлениями от пребывания в национальной команде и высказался о положении дел в турнирной таблице КХЛ.«Вроде думаешь, ты ещё такой молодой, всего-то 26 лет, а потом раз – и во всей сборной России нет никого старше. В такой ситуации я ещё не оказывался, это очень тяжело психологически. Шучу, конечно. Разница в возрасте в 3-5 лет никак не ощущается, а если и ощущается, то это даже хорошо, когда рядом ребята моложе — они больше заряжают на работу.Раньше меня даже на сборы ни в одну национальную команду не вызывали. Поэтому вызов в сборную в апреле стал большим событием. Одного чемпионата мира мне мало. К тому же в прошлом году у нас с Сергеем Шумаковым и Максимом Шалуновым не получилось целой тройкой из «Сибири» выступить на чемпионате мира, так что эта задача остаётся.Положение дел в КХЛ? Девять очков в трёх заключительных матчах «регулярки» выводят нас в плей-офф. Всё в наших руках. Нужно брать девять очков. У нас же после каждого сезона первое звено меняется, потому что люди уходят. Здесь вообще ничего особенного нет. Клуб найдёт новых игроков, которые раскроются в «Сибири». Я стал чувствовать себя на льду намного увереннее. Наверное, тот же чемпионат мира в этом плане мне помог. Но всё равно пока мне стабильности не хватает, волнообразно как-то сезон идёт. В первые годы в КХЛ в меня очень много вложил Андрей Владимирович Тарасенко, он всё подсказывал, всё показывал, сильно помогал на тренировках. И, конечно, я благодарен Дмитрию Вячеславовичу Квартальнову, это он во мне заложил характер и сильные бойцовские качества», — цитирует игрока «Р-Спорт».