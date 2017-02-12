Эксперт Sportsnet: Сакик активно работает над обменом Дюшейна

Эксперт Sportsnetрассказал о возможном обмене форварда «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна.«Такой обмен трудно произвести. Сейчас игроков такого уровня обычно обменивают только на драфте или вообще в межсезонье. Но есть предположения, что Джо Сакик активно работает над этим, а Джим Рутерфорд интересуется такой возможностью.Такое ощущение, что «Питтсбург» всегда ищет кого-то для Сидни Кросби. Вопрос в том, есть ли у них возможность взять на себя его 6-миллионный контракт? Я слышал, что в игре также находится «Каролина».Сакик хотел бы получить за Дюшейна выбор в первом раунде драфта, проспекта и, может быть, топ-защитника. В случае с «Питтсбургом» речь потенциально может идти и о Марке-Андре Флери или Деррике Пулио», – отметил эксперт.