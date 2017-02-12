Абделкейдер: когда все бежали из Детройта, Илич стал вкладывать деньги в город

Нападающий «Детройт Ред Уингз»поделился воспоминаниями о владельце команды, который недавно скончался.«Когда все бежали из Детройта, Илич, наоборот, переехал сюда и стал вкладывать деньги в город. Он верил в то, что здесь можно многого добиться. И посмотрите, какие перемены здесь произошли.Летом 2008 года, после того, как мы завоевали Кубок, я вернулся на учёбу в университет. Илич позвонил мне, когда я ехал к себе домой. Он хотел поздравить меня с тем, что я завоевал Кубок Стэнли, и сказал, что я обязательно должен получить диплом. Я это навсегда запомню. Он сказал, что эти вещи отобрать невозможно, что я многого добился своей работой», — цитирует Абделкейдера официальный сайт НХЛ.