Знарок: победа на Евротуре ничего не значит, ребята просто хотят попасть на ЧМ

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу в матче с Чехией (4:2), которая принесла россиянам общую победу на Евротуре.«Эта победа ничего не означает. Я думаю, что сыгралороль огромное желание попасть на чемпионат мира, они все отдаются. Мастерства может не хватать, но желание бьёт через край, поэтому бьются, играют по заданию. Думаю, здесь есть те, кто поедет на чемпионат мира. Сколько? Не скажу. Это этап подготовки к чемпионату мира. Что там будет, я всё равно вам не скажу.Мы готовились к каждому матчу, делали нарезки. Команды разные, играют с разной тактикой. Заставляли ребят играть по тому плану, который был подготовлен к каждому матчу. Аналитический штаб играет очень большую роль. Например, уже вчера после игры ребятам были разосланы моменты, которые мы хотим видеть. Ребята сами посмотрели, и к собранию они были готовы и знали, что от кого нужно», — цитирует Знарка «Р-Спорт».