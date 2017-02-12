Третьяк: Знарок перед ЧМ окажется в положении тренера Канады перед Кубком мира

Президент Федерации хоккея Россииподелился мнением о победе сборной России на Евротуре.«Меня радует, что у нас есть большой список кандидатов в первую сборную. Такие игроки, как Кирилл Капризов и Владимир Ткачёв, уже могут выступать на высшем уровне. Молодёжь в каждой игре показывала солидное мастерство, она у нас очень перспективная. Хорошо, что Знарок вместе с федерацией принял решение вызывать на этапы Евротура молодых игроков, которым дают шанс показать себя; самое главное, что ребята дисциплинированные и ложатся под шайбу, отдаваясь игре.Теперь будет головная боль у Знарка, и хорошо, что она есть. Когда есть выбор, это приятная головная боль. Знарок сейчас окажется как будто на месте главного тренера сборной Канады перед Кубком мира. Главное сейчас сделать правильный выбор, плюс не стоит забывать о ребятах из НХЛ, они тоже хотят повоевать за сборную», — цитирует Третьяка ТАСС.