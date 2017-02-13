Террьен: «Монреаль» потерял свою игру, когда на площадке были спецбригады

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:4).«По-моему, первый период наша команда провела очень интенсивно, имела классные шансы забросить. После перерыва мы потеряли свою игру, когда на площадке были спецбригады. «Бостон» реализовал большинство. Когда мы получили численное преимущество, соперник забросил в меньшинстве. Так что наша команда отстала на три шайбы, и всё было решено», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.