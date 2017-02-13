Козак: всегда считали матчи «Слована» с «Медвешчаком» дерби

Защитник «Медвешчака»поделился ожиданиями от последних матчей сезона со «Слованом», своей бывшей командой.«Я помню, какими были матчи против «Медвешчака», когда я играл за «Слован». На них всегда была особая атмосфера, мы всегда считали их дерби. Будет весело оказаться в этот раз с противоположной стороны.Как и мы, «Слован» потерял шансы на выход в плей-офф. У них есть травмированные в команде, но у нас ещё более короткая «скамейка». Сделаем всё возможное, чтобы закончить сезон наилучшим образом. Мы знаем, что наши болельщики будут на матчах в Братиславе, и я надеюсь, мы их не разочаруем», — цитирует игрока официальный сайт клуба.