«Югра» пригласила в гости самую преданную болельщицу Леру Воскресенскую

Леру в прошлом сезоне пригласили поучаствовать в матче «Открытые сердца». Девочка прониклась атмосферой на льду, общением с хоккеистами. В этом сезоне она пропустила всего две домашние игры, и те по уважительной причине – проходила курс лечения в другом городе. Девочка участвует в клубных мероприятиях, присылает кроссворды и загадки на хоккейную тематику и побеждает в конкурсах на знание истории клуба.
Она стала лучшим другом команды. Хоккеисты признались ей в любви и подарили большого плюшевого медведя с сердцем в лапках и букет цветов в зелёно-сине-белых тонах. Лера с мамой приготовили собственные подарки.
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