«Нефтехимик» провёл двусторонний матч

12 февраля, накануне отъезда по маршруту Хельсинки – Минск – Рига, «Нефтехимик» провёл двустороннюю игру, разделившись на два состава. Синие под руководством Игоря Петрова одолели белых тренера Андрея Потайчука со счётом 6:2.0:1 — Брюле — 19:221:1 — Коньков, Квартальнов — 21:111:2 — Якимов — 22:472:2 — Коньков — 24:163:2 — Воеводин, Бикмуллин — 27:474:2 — Фазылзянов — 28:465:2 — Угольников — 36:006:2 — Угольников, Бикмуллин — 49:16«Нефтехимик» (синие): Кареев; Первышин – Лямин, Столяров – Полыгалов – Порядин; Фазылзянов – Березин, Квартальнов – Коньков – Хайруллин; Корчемкин – Сорокин, Угольников – Воеводин – Бикмуллин.«Нефтехимик» (белые): Касутин (Колппанен); Кинрейд – Сергеев, Секстон – Брюле – Гиматов; Огурцов – Лекомцев, Шиксатдаров – Якимов – Здунов; Рясенский – Кузьмин, Макаров – Жуков – Набиуллин.