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ФХР начала собственное расследование трагедии в Подольске

13 февраля 2017, понедельник. 17:22. Хоккей
Федерация хоккея России начала процессуальное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник «Витязя» Илья Солнышкин. По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе ФХР.

13 февраля вечером состоится заседание Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР «Витязь» (Подольск), причастных к трагическому инциденту.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ФХР
Новости. Хоккей
13 февраля 2017, понедельник
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