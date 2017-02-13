ФХР начала собственное расследование трагедии в Подольске

Федерация хоккея России начала процессуальное расследование трагедии, произошедшей 11 февраля в Подольске, где после тренировки умер 14-летний воспитанник «Витязя» Илья Солнышкин. По его итогам ФХР даст свою оценку случившемуся и примет необходимые меры. Расследование при этом будет проводиться независимо от правоохранительных органов. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе ФХР.
13 февраля вечером состоится заседание Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ, по итогам которого, возможно, будут приняты решения о временном отстранении официальных лиц СДЮСШОР «Витязь» (Подольск), причастных к трагическому инциденту.
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