Директор СДЮСШОР «Витязь»: никакого криминала в смерти 14-летнего хоккеиста нет

Директор СДЮСШОР «Витязь» (Подольск)прокомментировал инцидент со смертью 14-летнего хоккеиста команды, которая, по сообщениям СМИ, наступила в результате драки с его партнёрами. По его словам, в данном случае, пока не выяснены все обстоятельства, криминала искать не стоит.«Идёт следствие. Пока мы не знаем всех обстоятельств. Никаких заключений судебно-медицинской экспертизы пока нет. Криминала в данном случае никакого нет», — сказал Левашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.