Кожевников: Капризов и Рыков перспективны, только одна проблема – уедут

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением об игре молодых игроков сборной России на Шведских играх. Сборная России выиграла все три матча турнира и досрочно выиграла Евротур.«Мне все понравились. Капризов готов играть в сборной, защитник Рыков с хорошим катанием, с самоотдачей потрясающей. Про вратарей даже не говорю, потому что давно известно, что и Сорокин, и Шестёркин – готовые голкиперы для сборной. Ткачёв из Казани – хороший центральный. Они больше всего обратили на себя внимания.Молодые игроки, перспективные. Есть только одна проблема – уедут! И не только мы это видим. Скауты видят, тренеры. И если они уедут, то пусть хотя бы в хорошие руки попадут, чтобы давали играть», – цитирует эксперта Национальная служба новостей.