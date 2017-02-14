Сизов: «Северсталь» будет играть до финальной сирены заключительного матча серии

Защитник «Северстали»рассказал о настрое на заключительные матчи и подвёл предварительные итоги сезона.«Сейчас полностью готов, никаких проблем со здоровьем. Первую половину недели усиленно работали над физикой – было по две тренировки в день, а вторую – над тактикой. Лично у меня с мотивацией никогда проблем не было. Мы все профессиональные спортсмены, мы любим играть в хоккей. Это не только наша работа, это часть нашей жизни. Спортивный азарт – играть на победу в любом матче — есть всегда. Будем играть до финальной сирены заключительного матча серии. «Торпедо» в плей-офф, но им нужны очки, так что они будут выходить биться, решать свои задачи. Нижегородцы всегда на площадке действуют жёстко. А спартаковцы больше игровики. В тело играть не любят. Простых матчей не будет, это точно. Спортивный азарт есть у всех, и никто не будет просто так отдавать очки.Нам где-то не повезло в плане результата. Были две затяжные серии поражений. Но во второй половине чемпионата мы прибавили, бились на равных со всеми командами, в том числе и с теми, кто сейчас наверху турнирной таблицы. Конечно, есть и минусы, но позитивных моментов для меня всё-таки больше.Микротравмы, матч-штрафы – конечно, всё это выбивало из колеи, омрачало сезон. Где-то пропустил матч, на моём месте уже другой защитник играет. После перерыва в игровой ритм удаётся въехать не сразу, требуется время, чтобы набрать форму. Опыта ещё не хватает. А здоровье будет, будет и игра», — цитирует игрока официальный сайт клуба.