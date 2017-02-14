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175 лет назад 2016
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Хэкстол: в первую очередь надо надёжно играть в обороне

14 февраля 2017, вторник. 15:50. Хоккей
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол сообщил, что команда не будет отказываться от оборонительной тактики.

«Это основа. В каждой игре должно быть два компонента. И в первую очередь надо надёжно играть в обороне. Там начинается атака. Мы много внимания уделяем этому аспекту, работаем над ним. Нам удалось прервать ту серию.

В последнее время мы стремимся к стабильности в этом плане, и у нас это получается. Конечно, это не значит, что всё у нас хорошо, но мы движемся вперёд», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Филадельфия Флайерз
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14 февраля 2017, вторник
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