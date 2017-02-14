Хэкстол: в первую очередь надо надёжно играть в обороне

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол сообщил, что команда не будет отказываться от оборонительной тактики.«Это основа. В каждой игре должно быть два компонента. И в первую очередь надо надёжно играть в обороне. Там начинается атака. Мы много внимания уделяем этому аспекту, работаем над ним. Нам удалось прервать ту серию.В последнее время мы стремимся к стабильности в этом плане, и у нас это получается. Конечно, это не значит, что всё у нас хорошо, но мы движемся вперёд», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.