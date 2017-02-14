На товарищеском матче детских команд в Уфе избили пожилую женщину

Во время товарищеского матча детских хоккейных команд из Уфы и Альметьевска, который проходил на «Уфа-Арене», была избита пенсионерка, которая пришла на матч поболеть за внука. Женщина находится на лечении в больнице. Потасовка произошла между родственниками юных хоккеистов. Обе стороны написали заявления в полицию.«Я выходила из раздевалки, когда меня вдруг ударил мужчина, папаша кого-то из мальчиков. Я упала, ударилась головой. Перед этим я точно слышала, как тренер говорил: «Вы что, не можете со старушкой справиться?» После этого он завёл мою дочь в тренерскую, запер там и сказал, что из-за инцидента, который якобы я устроила, её сына отчислят из спортивной школы», — цитирует пострадавшую proufu.ru.«Всё началось, когда в школе поменялся тренер. Старый тренер не брал в основной состав слабых игроков, и их родители его оклеветали, после чего он был уволен. На его место пришёл другой, и начались проблемы – особенно у тех детей, чьи родители были против смены тренера. Мы тоже были против – и вот результат», — рассказала мать хоккеиста.Директор СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» Рашит Гимаев не стал комментировать инцидент, сославшись на недостаточную осведомлённость.«Наша служба безопасности пока что проверяет информацию, будем смотреть запись с камер. Насколько я знаю, полиция тоже заинтересовалась этим случаем. Тренер, который присутствовал при всём этом, сказал мне, что в момент нападения находился в раздевалке и ничего не видел», — сказал Гимаев.