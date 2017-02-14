«Витязь» и «Куньлунь» объявили составы на очную встречу в Подольске

Стали известны составы «Витязя» и «Куньлуня», которые сыграют между собой в Подольске. Ворота подмосковной команды будет защищать Игорь Сапрыкин, а у китайской команды на последнем рубеже сыграет Томи Кархунен. Полностью составы выглядят следующим образом.Сапрыкин (Сятери);Катичев — Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;Головков — Семёнов, Макеев — Никулин — Афиногенов;Романов — Гимаев, Выглазов — Горак — Чернов;Епишин, Панков — Швец-Роговой — Яценко, Джиошвили.Кархунен (Макаров);Мянтюля — Ярвинен, Ро — Коллинз — Виделль;Виклунд — Яласваара, Флёри — Саллинен — Вярн;Перетягин — Беллемор, Поникаровский — Марцинко — Юйэнь;Ин, Яшин — Перескоков — Альшевский.