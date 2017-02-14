«Витязь» и «Куньлунь» объявили составы на очную встречу в Подольске

Стали известны составы «Витязя» и «Куньлуня», которые сыграют между собой в Подольске. Ворота подмосковной команды будет защищать Игорь Сапрыкин, а у китайской команды на последнем рубеже сыграет Томи Кархунен. Полностью составы выглядят следующим образом.
«Витязь» (Подмосковье):
Сапрыкин (Сятери);
Катичев — Ержабек, Копейкин — Аалтонен — Кемпе;
Головков — Семёнов, Макеев — Никулин — Афиногенов;
Романов — Гимаев, Выглазов — Горак — Чернов;
Епишин, Панков — Швец-Роговой — Яценко, Джиошвили.
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин):
Кархунен (Макаров);
Мянтюля — Ярвинен, Ро — Коллинз — Виделль;
Виклунд — Яласваара, Флёри — Саллинен — Вярн;
Перетягин — Беллемор, Поникаровский — Марцинко — Юйэнь;
Ин, Яшин — Перескоков — Альшевский.