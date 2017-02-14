Посол РФ в Хорватии обсудил с Гояновичем вопрос участия «Медвешчака» в КХЛ

13 февраля посол Российской Федерации в республике Хорватияпровёл дружескую беседу с президентом «Медвешчака», во время которой обсуждался вопрос участия загребской команды в КХЛ. Об этом сообщается в официальном «твиттере» посольства.В концовке сезона «Медвешчак» распродал основных игроков команды, а также отпустил главного тренера Горди Дуайера в швейцарскую лигу. В заявке клуба на настоящий момент числится 12 полевых игроков и два вратаря. Клуб ранее сообщил, что подал заявку на участие в чемпионате Австрийской лиги, а окончательное решение будет принято в феврале-марте.Заместитель председателя правления ПАО «Газпром», экс-глава КХЛ Александр Медведев сообщил, что компания будет рассматривать возможность продления контракта с клубом, который истекает по окончании текущего сезона.