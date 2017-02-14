Директор СДЮШОР «Витязь»: у погибшего мальчика было вирусное поражение рёбер

Директор СДЮШОР «Витязь»рассказал о болезни 14-летнего хоккеиста, который умер после драки с партнёрами по команде, а также отметил, что в команде все были в хороших отношениях.«Погибший ребёнок болел ОРВИ. Родители не обращались никуда и даже не оповестили тренеров школы о том, что он болел. У него было вирусное поражение всех рёбер.Тренеры показывают хорошие результаты и на региональных соревнованиях, и на первенстве России. Большинство игроков сборной – наши ребята. В настоящее время Дубровский и Курочкин отстранены от работы.У всех в коллективе хорошие отношения. И школа наша – одна из лучших не только в Московской области, но и в России. Межличностные конфликты могут иногда возникать на пустом месте. Хоккей – это коллективный вид спорта. Если бы ребята плохо друг к другу относились, они бы не добивались успехов. Наши команды 2001 и 2002 годов – чемпионы России, команда 2003 года заняла второе место.Будет ли школа оказывать помощь семье погибшего? Мы уже помогли и ещё сделаем всё, что нужно», — цитирует Левашёва «Спорт-экспресс».