Лукоянов: в плей-офф с «СЮ» не встретимся, они закончат на восьмом месте

Нападающий «Ак Барса»подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3) и рассказал о своём самочувствии. Форвард не смог продолжить игру после силового приёма Максима Гончарова в середине второго периода.«Пока не знаю, как здоровье. Что-то не очень. Сейчас тяжело понять, завтра будет ясно, надолго это или нет.Опять допустили те же ошибки в первом периоде, пропустили смешные голы. Работаешь над этим, а получаешь опять такие же голы. Соперник даже казался посвежее, трибуны их поддерживали, гнали вперёд. Им очень надо было победить, но это не снимает с нас ответственности. Нам тоже надо было выигрывать „зелёное дерби“ для болельщиков. Второй и третий периоды мы смотрелись достойно, боролись до конца, но не получилось. Можем ли мы встретиться снова в плей-офф? Нет, они на восьмом месте так и закончат», — цитирует Лукоянова пресс-служба клуба.