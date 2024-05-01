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Александр Овечкин: в январе я боялся, что «Вашингтон» меня обменяет

Александр Овечкин: в январе я боялся, что «Вашингтон» меня обменяет
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свои выступления в сезоне-2023/2024.

«Что я ощущал, когда в январе у меня было восемь голов? Я боялся, что меня обменяют. Слава богу, я продолжаю играть за «Вашингтон». Если честно, это был сложный период. Были проблемы с повреждениями у всей команды, составы звеньев менялись. Мы выясняли, как мне лучше делать мою работу, как набирать очки и забивать голы. Но даже когда я не забивал, команда всё равно боролась за победы. Многие наши игроки провели не лучший сезон, мы подстраивались под систему», — приводит слова Овечкина sportsnet.ca.

29 апреля завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 4:2 и вышли в следующий раунд плей-офф.

Напомним, в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ капитан столичных не набрал ни одного очка. Это его худший результат за карьеру в Кубке Стэнли, ранее с Овечкиным такого не случалось.

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