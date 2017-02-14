Катичев: «Витязь» понимает, к чему идёт, поэтому добавляет в третьем периоде

Защитник «Витязя»рассказал о своих впечатлениях от победы над «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:3 и выхода команды в весеннюю стадию чемпионата.«Для клуба это нестандартное событие. Но ещё ничего не кончено, у нас впереди много игр. Будем готовиться дальше. Ребята понимают, к чему идём, к чему стремимся, поэтому мы добавляем в третьем периоде и ставим соперника в трудное положение. На скамейке за ходом игры ЦСКА — „Сочи“ не следили, у нас свой матч. Вот когда выиграли, зашли в раздевалку, тогда и посмотрели», — передаёт слова Катичева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.