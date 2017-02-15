Малкин: надеюсь, Кросби наберёт 1000-е очко в следующем матче

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал домашнюю победу над «Ванкувер Кэнакс» (4:0) и выразил надежду, что его партнёр по команденаберёт 1000-е очко в карьере уже в следующем матче с «Виннипег Джетс». Во встрече с «Ванкувером» Кросби отметился голевой передачей, заработав 999-е очко.«Чувствую себя хорошо, но надеюсь, что с каждым следующим матчем буду прибавлять. В первом периоде я просто умирал, было трудно, но затем стало полегче. В эпизоде с моим голом было важно не допустить, чтобы шайба залетела от конька, чтобы не было видеопросмотра, я старался коснуться её клюшкой. Что касается передачи на Кессела, то получилось удачно. В одном из предыдущих эпизодов он отдал мне пас назад, но это не сработало, а вот когда бросил сам, то всё вышло хорошо. Я видел, что он открыт, немного подождал – мне хотелось, чтобы он забил. «Ванкувер» — хорошая команда, очень быстрая, и мы сегодня допускали ошибки в обороне, над этим надо работать. Были «обрезы», обидные потери шайбы, но нас выручал Мюррей. Это не совсем наша игра, над действиями в обороне надо прибавлять.Когда Кросби наберёт 1000-е очко? Надеюсь, что в следующем матче с «Виннипегом». Я знаю, как это тяжело, нужен лишь один результативный балл. На Сидни оказывается большое давление, мы должны активней ему помогать. Может быть, в большинстве делать на него больше передач. Это не так просто, но он точно забьёт. Будет больше удовлетворения, когда он забьёт и сможет забыть об этом», — сказал Малкин в интервью официальному сайту клуба.