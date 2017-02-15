Светлов: для «СЮ» был матч на выживание, Уфа уже в плей-офф

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный тренерпрокомментировал возобновление регулярного чемпионата КХЛ после Шведских игр — за два дня команды провели 13 матчей.«Думаю, мало кто ожидал, что СКА дома проиграет «Спартаку» и уступит ЦСКА первое место в чемпионате. Получается, у «армейцев» Санкт-Петербурга появился неудобный соперник. «Армейцы» Москвы принимают Нижний Новгород и «Спартак», СКА — «Сочи» и всё тот же Нижний. Понятно, что интрига будет сохраняться до последнего тура, возможны и новые сюрпризы. Для меня удивительно то, что СКА всё-таки подпустил к себе ЦСКА. Похоже, где-то Питер всё же расслабился. После Нового года просматривались пары СКА — «Йокерит» и ЦСКА — «Витязь». На мой взгляд, обоим «армейским» лидерам эти соперники как раз удобны, в том числе географически. И вот на финише чемпионата СКА и ЦСКА, возможно, уже поменялись оппонентами в первом круге плей-офф.Победа «Салавата»? Для Уфы это был матч на выживание, тогда как Казань позволила себе дать отдых например, лучшему легионеру Азеведу. Уже стартовые составы команд о многом говорили: «Ак Барс» дал отдохнуть «сборникам» Ткачёву и Яруллину, тогда как «Салават» того же Капризова и Арзамасцева бросил в бой. Думаю, Уфа уже в плей-офф. Впереди у «Салавата» матч с «Ладой», которая, увы, доигрывает сезон и пропускает в Минске восемь шайб. Ну о чём тут говорить?..После тренерской перестановки «Югра» в основном проигрывает, хотя дома имеет все возможности выдать хороший финиш чемпионата. Так что с «Сибирью» Ханты-Мансийск обязан кусаться. Как и Екатеринбург. «Авангард»? Характерно, что как только у того же Омска начинает работать большинство, то команда автоматически выигрывает. Так произошло и в Ханты-Мансийске, где всё решил гол Антона Бурдасова в ситуации «4 на 3».Вчера лига установила любопытный рекорд: состоялось пять овертаймов, и во всех пяти были забиты голы, а буллиты даже не понадобились. Ясно, что формат «3 на 3», пусть он имеет большее отношение к шоу, чем к хоккею, работает», — цитирует Светлова Russia-Hockey.