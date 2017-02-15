Афиногенов: «Витязю» без разницы, с кем играть в плей-офф

Нападающий «Витязя»поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф. Подмосковная команда впервые вышла в плей-офф КХЛ.«Мы шли к этой цели целый год, и сейчас за две игры до конца уже понятно, что мы в плей-офф. Это большое достижение для нашей команды, мы все рады, но не будем останавливаться на достигнутом. Нам без разницы, с кем играть в плей-офф: однозначно будет тяжело и со СКА, и с ЦСКА, будем готовиться, это праздник для нас. Теперь нечего бояться, надо идти и играть», — цитирует игрока ТАСС.