Ягр: это Федерер и Уильямс должны вдохновляться мной, ведь мне уже 45

Нападающий «Флорида Пантерз»поделился мнением о своём примере для других спортсменов.«Вдохновляют ли меня примеры 35-летнего Роджера Федерера и 36-летней Серены Уильямс, победивших на Открытом чемпионате Австралии по теннису? Это они должны вдохновляться мной, мне же 45. Но вообще, когда люди талантливы и мастеровиты, да при этом решают пахать изо всех сил, как никто другой, — такие спортсмены могут играть вечно. Но с одним условием — ты не должен давать себе ни дня отдыха. Если дашь один, то очень быстро проиграешь», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.