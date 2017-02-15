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Ягр: это Федерер и Уильямс должны вдохновляться мной, ведь мне уже 45

15 февраля 2017, среда. 18:11. Хоккей
Нападающий «Флорида Пантерз» Яромир Ягр поделился мнением о своём примере для других спортсменов.

«Вдохновляют ли меня примеры 35-летнего Роджера Федерера и 36-летней Серены Уильямс, победивших на Открытом чемпионате Австралии по теннису? Это они должны вдохновляться мной, мне же 45. Но вообще, когда люди талантливы и мастеровиты, да при этом решают пахать изо всех сил, как никто другой, — такие спортсмены могут играть вечно. Но с одним условием — ты не должен давать себе ни дня отдыха. Если дашь один, то очень быстро проиграешь», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Флорида Пантерз Кристиан Вильягра
Новости. Хоккей
15 февраля 2017, среда
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