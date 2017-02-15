И. Воробьёв: Сёмин приболел немножко, поэтому оставили его в Магнитогорске

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги после гостевого поражения от «Трактора» со счётом 1:2.«Трактор» с победой, с четвёртым местом. После перерыва получилась интересная, хорошая игра, которая шла до гола. Послезавтра играем опять.Что с Александром Сёминым? Он приболел немножко, и мы его даже в поездку не взяли. Он остался в Магнитогорске», — приводит слова Воробьёва официальный сайт клуба из Челябинска.