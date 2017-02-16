Голышев: не могу назвать сезон неудачным для себя, но в клубе шайба не летит

Нападающий «Автомобилиста» и сборной Россииподелился мнением о нынешнем сезоне.«Не могу назвать этот сезон неудачным для себя. Да, в каких-то моментах в клубе игра не идёт, но при этом меня вызывают в национальную сборную. Олег Валерьевич Знарок доверяет мне и знает, как меня использовать. Я стараюсь оправдать его доверие, пытаюсь собраться на 100%. Стараюсь делать это же и в «Автомобилисте», но что-то не получается, шайба не летит. Пока трудно объяснить, почему так получилось», — приводят слова Голышева «Известия».