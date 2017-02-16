Остон Мэттьюс в детстве сыграл за украинскую команду на международном турнире

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»в детстве принял участие в престижном международном турнире в составе украинской команды.В 2010 году харьковская команда «Дружба-78» попросила личного тренера Мэттьюса Бориса Дороженко, который является украинцем, порекомендовать хорошего хоккеиста 1997 года рождения. Украинский клуб планировал усилиться перед выступлением на международном детском турнире в Квебеке.Мэттьюс прошёл просмотр в команде во время товарищеского матча в Нью-Джерси, в котором оформил хет-трик, после чего отправился в Квебек. Sportsnet сообщает, что в то время будущий первый номер драфта даже не входил в основной состав ни одной команды, а тренировался под руководством Дороженко, работая над индивидуальным мастерством. На турнире он набрал шесть очков в трёх матчах. Позже Мэттьюс в составе харьковской команды принял участие ещё в нескольких турнирах.