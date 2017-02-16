Яромир Ягр признан первой звездой дня в НХЛ

1. Яромир Ягр, нападающий «Флориды Пантерз». В свой 45-й день рождения набрал 1900-е очко в карьере в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5 ОТ).
2. Картер Хаттон, вратарь «Сент-Луис Блюз». Оформил четвёртый «сухарь» в выездных матчах, отразив 25 бросков в игре с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
3. Мэттью Ткачук, нападающий «Калгари Флэймз». Забил гол и отдал результативную передачу в победном матче с «Филадельфией Флайерз» (3:1).
>>> Гретцки уважает. 1900 очков в НХЛ — очередной рубеж великого Ягра
Посмотреть, как Ягр набирает 1900-е очко в карьере, также можно здесь