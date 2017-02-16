Доус побил клубный рекорд «Барыса» по количеству очков в одной «регулярке»

Нападающий «Барыса»обновил личный и установил новый клубный бомбардирский рекорд – 62 результативных балла в регулярном чемпионате КХЛ. Это произошло в матче с «Сибирью», в котором он отметился голом и результативной передачей.Прежний клубный рекорд – 61 очко в одной «регулярке» — принадлежал напарнику Доуса по звену, капитану астанчан Брэндону Боченски. 32-летний форвард выступает за «Барыс» с сезона-2011/12. За это время он провёл 357 игр в регулярных чемпионатах и плей-офф, набрав 310 (175+135) очков.