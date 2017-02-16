Фетисов: участие Овечкина в ОИ без разрешения НХЛ никому в Америке не понравится

Двукратный олимпийский чемпионсчитает, что если НХЛ запретит своим игрокам участвовать в Олимпиаде 2018 года, авсё равно поедет на Игры, то в Северной Америке это никому не понравится.«У НХЛ есть соглашение с профсоюзом, ИИХФ. Даже в случае желания Саши, если у них прописаны все эти моменты, его не заявят. Конечно, нужно изучать документы, но его участие никому не понравится.Надеюсь, что НХЛ допустит участие своих игроков в Олимпиаде, они до последнего тянули и перед Сочи. Лига делает всё, что хочет, не думает о том, что будет завтра. Мне кажется, одним из достижений хоккея стал приезд европейцев в НХЛ в конце 80-х, что поменяло лигу. На игроков НХЛ смотрят миллиарды людей, и нужно думать не о кармане, а об игре», — цитирует Фетисова ТАСС.