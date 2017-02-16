Бержевен: в глубине души Террьен всё понимал, и всему «Монреалю» было тяжело

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс»рассказал о решении отправить в отставку главного тренера«Мы не могли показать свой хоккей. Это уже была другая команда. Чего-то не хватало. Игра команды говорила мне о том, что у неё не всё в порядке и нужны перемены.Я считаю, что в глубине души Террьен всё понимал. Было тяжело. Тяжело было ему, тяжело было мне. Мишель всю жизнь работал, чтобы добиться того, что у него есть. Он боец. Поэтому он отличный тренер, потому что он бьётся. Он бьётся до конца. Я ему сказал, что за это я его уважаю, поэтому у него всё будет хорошо в будущем.Дело не во мне, дело не в Мишеле, дело не в одном игроке или двух. Дело в команде, дело в «Монреаль Канадиенс». Мишель понимает это, и поэтому его уважают», — цитирует Бержевена официальный сайт лиги.