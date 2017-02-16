Крикунов: Кивистё за сборную играет вроде бы, а допускает такие ошибки

Главный тренер «Автомобилиста»прокомментировал матч с «Авангардом», который его команда проиграла со счётом 2:3 Б.«Мы забили эти два гола из-за удаления, там был удар в голову. К сожалению, сломали нос Мингалееву, у него сотрясение, начало рвать, сразу как он пришёл в раздевалку. Пришлось играть в три правых крайних, так как Мингалеев выпал с самого начала, потом перешли на игру в три пятёрки в конце. К сожалению второй гол, пропущенный за 6 минут, там Кивистё проспал игрока. Человек за сборную играет вроде бы, а тут такие ошибки делает. Довели до буллитов.Сегодня Голещихин у нас играл первую игру, Рассейкин играет более-менее регулярно, через игру, неплохо смотрелись. Голещихин гол забил, не засчитали, правда, молодой, хороший парень, думаю, будет играть. В следующей игре целую тройку молодых поставим вместе, чтобы сыграли Ивашов, Митякин, Обедин. Жалко, конечно, хотелось выиграть сегодня, коротка кольчужка пока. Не стал снимать вратаря в конце, не уверен был, что выиграем вбрасывание, в последнее время столько раз снимали, нам это не помогало. Лисутин провёл хорошую игру, ну, может, первый гол, но там защитники сыграли слабо, дали выкатиться на позицию Пережогину, а это игрок, который умеет забивать, нашёл дырку где-то там у Вани, забил», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.