Ожиганов: для ЦСКА важно найти игру, которую будем показывать в плей-офф

Защитник ЦСКАподелился впечатлениями после победы над нижегородским «Торпедо» со счётом 4:2.«Не забивал с декабря, поэтому сегодня груз упал с плеч. Мне говорят не обращать на это внимания, всё-таки для защитника важнее оборона, но раз доверяют играть в большинстве, значит нужно создавать моменты. Когда забивал, отдавать уже некому было, и я решил бросить. Очень долго ждал шайбы, даже крикнул, когда забросил.Не скажу, что с Сочи было сложнее. Это две совершенно разные игры. У нас нет в чемпионате таких игр, чтобы мы могли сказать, что матч здорово и легко прошёл. Может быть, так кажется болельщикам, но не нам. В третьем периоде мы вели в две шайбы, нужно было просто сыграть от обороны, правильно выводить шайбу из зоны.Сейчас главное для ЦСКА — найти ту игру, которая поможет в плей-офф, у нас нет других мыслей. Можно сказать, что последние три игры мы должны играть так, как будем выступать в матчах на вылет», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.